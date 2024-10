A Fonni tre incontri per formare nuovi Wedding Planner, e trasformare una passione in una vera e propria professione. Ad organizzarlo la “Oggi Sposi & Events”, che da anni si occupa della pianificazione e gestione di qualsiasi evento nuziale, in collaborazione con “Shardana Tourism Lab”, società specializzata in promozione e comunicazione.

Tre giorni, dal 4 al 6 novembre, e 23 ore di lezioni teoriche e pratiche dedicate alla formazione specialistica della figura lavorativa più ricercata e in voga del momento.

Tra gli argomenti trattati si spazia dalle modalità pratiche per coordinare l’evento nuziale, fino alle caratteristiche di tutti i servizi di terzi che il wedding planner offre ai suoi clienti, per arrivare alla gestione della comunicazione verso il cliente e alla promozione della propria attività. Al termine del corso i partecipanti avranno una visione completa della complessa figura del wedding planner e degli strumenti che servono per poter intraprendere la professione nel migliore dei modi. Inoltre avranno acquisito delle competenze pratiche grazie alle ore di laboratorio.

"Crediamo fortemente che la condivisione della conoscenza sia un elemento importante per la crescita di un territorio – spiegano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, della società Oggi Sposi & Events, e Delia Cualbu di Shardana Tourism Lab - Ecco perché abbiamo unito le nostre competenze e deciso di portare le nostre esperienze professionali a disposizione di coloro che desiderano avvicinarsi a una delle professioni più ambite e affascinanti che ci siano, quella del Wedding Planner. Una figura che ha l'arduo compito di avere tra le mani il giorno più importante di una coppia. Essere Wedding Planner significa avere competenze trasversali che vanno dalla completa gestione burocratica fino alla realizzazione dell'evento in ogni suo aspetto, passando per un'impeccabile comunicazione. Un compito che richiede impegno e fatica. Non è per tutti, questo è vero, ma con il giusto approccio si può iniziare bene costruendo le basi del successo".

PROGRAMMA:

Teoria : La figura del Wedding planner; Come avviare l’attività del Wedding planner: gestione e contrattualistica, gestione della comunicazione verso il cliente; Marketing dell’attività; Budget planning.

Laboratorio pratico: Galateo e bon ton; Idee creative e allestimenti; Flower design e addobbi floreali.

CALENDARIO. Il corso avrà una durata di 23 ore totali, dal 4 al 6 novembre all’Hotel Cualbu, in viale del Lavoro 19, a Fonni. Venerdì 4 e sabato 5 novembre, dalle 9,30 alle 13,30, e dalle 15,30 alle 19,30. Si termina domenica 6 novembre, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18.

Per info e iscrizioni: Tel. 334-5415527