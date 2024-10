Sono aperte le iscrizioni al nuovo indirizzo di studi "Arti Ausiliare delle professioni sanitarie - Ottico" nell’Istituto Tecnico Commerciale Chironi di Nuoro, dopo l'approvazione della Giunta regionale all'attivazione del nuovo corso.

L’ottico è il professionista abilitato alla misura della presbiopia e dei difetti semplici della miopia, all’applicazione e vendita di tutti i tipi di lenti a contatto; all’assemblaggio e vendita di occhiali da vista e da sole.

Il corso di studio previsto per la figura di ottico è di cinque anni, al termine del quale, superato l’Esame di Stato, può iscriversi ai corsi di Laurea universitari e ai corsi di Formazione Tecnica Superiore. Oppure, superando l’Esame d’abilitazione, è in grado di esercitare la professione di ottico come dipendente o aprendo una propria attività.

Tutti gli studenti interessati possono iscriversi rivolgendosi direttamente alla segreteria dell’Istituto.

Per avere maggiori informazioni su indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento clicca qui:

http://chironi.gov.it/attachments/article/629/Profilo%20e%20Quadro%20orario%20Ottico.pdf