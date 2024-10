Una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta intorno alle 10 di questa mattina a Orgosolo dove in un’abitazione di via Spano è divampato un incendio.

Fortunatamente a casa in quel momento non erano presenti i proprietari. Le fiamme, sprigionatesi per cause di natura elettrica, hanno interessato un divano e alcune suppellettili presenti nella zona giorno dell’abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco, prontamente richiesto dai vicini di casa, è valso a scongiurare la propagazione delle fiamme al resto della casa. I residui della combustione hanno annerito le murature dell’abitazione che non ha riportato danni strutturali.