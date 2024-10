Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute intorno alle 5:30 in via Giulio Cesare a Sestu per un incendio divampato in un bar.

Gli operatori giunti sul posto hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intera attività, i danni alla struttura sono ingenti. I Vigili del Fuoco hanno anche avviato le operazioni di messa in sicurezza e la verifica di stabilità del tetto in legno. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul luogo anche i Carabinieri di Quartu Sant'Elena e in via precauzionale un’ambulanza.