Paura nella notte in un appartamento delle palazzine popolari a Ussana.

Per cause ancora da accertare, è divampato un incendio e le fiamme si sono velocemente propagate in tutta la casa, dove si trovavano quattro fratelli, di cui due invalidi di 40 e 45 anni, che hanno dato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati per primi i carabinieri di Monastir e del Radiomobile della Compagnia di Dolianova che attraverso una scala a pioli sono entrati nell'alloggio e hanno fatto uscire le quattro persone dal balcone.

Nel frattempo sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.