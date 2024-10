Un incendio durante la notte ha distrutto il circolo-bar Racy, nel rione di Santu Pedru a Nuoro, lo stesso a cui proprio ieri la Polizia di Nuoro aveva sequestrato l'apparecchiatura che diffondeva musica disturbando la quiete pubblica.

Il locale in seguito al provvedimento della Questura era chiuso e le fiamme si sono levate alte poco prima di mezzanotte. Sul posto, dopo l'allarme dato dai passanti, sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Sul posto anche le forze dell'ordine e la Polizia scientifica. Ancora da quantificare i danni. Sono in corso accertamenti sulle cause e non viene escluso il dolo.