Incendio nello stabilimento industriale dell'azienda Milia di Bortigali.

Nella tarda mattinata di oggi, due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e di Macomer, sono intervenute nell’attività dove vengono lavorate le carni e poi distribuite. Dai primi rilievi è emerso che le fiamme abbiano avuto origine nei motori delle celle frigorifere.

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, hanno limitato la propagazione del rogo, confinandolo ai locali di lavorazione delle carni e a un camion frigo.

Il primo cittadino di Bortigali Francesco Cagliari ha espresso, tramite i social, vicinanza ai proprietari dell'azienda: «L' amministrazione comunale, interpretando i sentimenti della maggior parte dei bortigalesi e non solo, è vicina alla ditta Milia di Bortigali che oggi, a causa di un incendio propagatosi dai motori dell'impianto di raffreddamento delle celle-frigo, ha subito un grosso danno ad una parte dello stabilimento, perdita di tutte le carcasse regolarmente macellate di carne bovina, ovina e suina e danni dovuti al fumo e alla fuliggine prodotta dall'incendio stesso e che ha invaso tutti i locali del mattatoio. Conoscendo molto bene i titolari della struttura, non ho dubbi che in un breve arco temporale riusciranno a risanare, a ricostruire le parti danneggiate e ripartire con nuovo entusiasmo e con la serietà che credo venga loro riconosciuta da tutti i sardi e anche a livello continentale e intercontinentale».

Il sindaco ha concluso ringraziando: «Il corpo dei vigili del fuoco intervenuti a spegnere l'incendio che con il loro operato hanno limitato i danni e impedito che l'incendio si propagasse in tutto lo stabilimento facendo danni irreversibili»