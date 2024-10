Nella mattinata odierna i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm di Quartu Sant'Elena hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e resistenza a P.U. Michael Deidda, 29enne artigiano cagliaritano con precedenti di polizia. I militari, intervenuti presso l'hotel Setar di Quartu dove il predetto stava danneggiando gli arredi di una stanza che occupava, aggredendo il personale della struttura, dopo aver schivato un estintore che lo stesso lanciava loro contro, scagliandosi addosso in evidente stato di alterazione psicofisica, riuscivano a immobilizzarlo e a renderlo inoffensivo.

La successiva perquisizione personale e locale consentiva di rinvenire nella disponibilità del Deidda un pezzo di hashish dal peso di 35 grammi e materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto per l'udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari, dove l'arresto è stato convalidato, prima di essere rimesso in libertà, senza obblighi, in attesa dei termini a difesa.