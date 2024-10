Ieri sera a Guspini, i Carabinieri del Norm-Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno proceduto all'arresto di O.R., 60enne disoccupato di Guspini per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento. Intorno alle 17 di ieri, l'uomo si presentava presso la stazione Carabinieri di Guspini in grave stato di alterazione psicofisica e dopo aver suonato il campanello urlava e colpiva con calci e pugni il cancello d'ingresso, per scagliarsi poi contro l'equipaggio intervenuto per dare manforte al militare di servizio alla caserma.

Gli accertamenti effettuati dopo dell'arresto consentivano di appurare che lo stesso, poco prima di essere ammanettato, aveva sfondato la porta d'ingresso e aveva devastato la casa di un conoscente, in via Alessandrini, sempre nel centro abitato di Guspini.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Camera di sicurezza della Stazione di San Gavino Monreale in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.