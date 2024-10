Questa mattina, intorno alle ore 5:30, una donna ha chiamato il 113 terrorizzata riferendo che il suo compagno, un 42enne pregiudicato, cagliaritano, in forte stato di agitazione, le stava distruggendo la casa.

Un equipaggio della Squadra Volante ha immediatamente raggiunto l’abitazione e ha notato l’uomo intento a minacciare la donna. I poliziotti sono riusciti a riportare l’uomo alla calma e ad allontanarlo.

Dopo circa un’ora la donna ha richiamato il 113 riferendo che il compagno si era ripresentato a casa e, dopo aver sfondato la porta, si era impossessato delle chiavi della sua auto per poi allontanarsi a bordo del mezzo.

Gli agenti hanno intercettato il compagno in Via Tevere, lo ha bloccato e arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato.