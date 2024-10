Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un distributore stradale di Quartu S. Elena.

l’input operativo scaturisce nell’ambito di una preliminare attività di controllo del territorio e da una successiva attività di riscontro dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo.

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini delle accise, dell’I.V.A. e delle imposte dirette.

Le attività ispettive si sono concentrate prevalentemente sul confronto tra la giacenza effettiva di prodotti energetici presenti nelle cisterne all’atto dell’accesso e i dati riportati nei registri giornalieri. Il confronto analitico in contraddittorio con la parte ha fatto emergere la presenza di deficienze di prodotti energetici in quantità superiore alla soglia di tolleranza prevista dalla legge.

Poiché la parte non è stata in grado di giustificare con documenti o altre prove certe la mancanza del prodotto (gasolio), la deficienza riscontrata è stata considerata come venduta senza fattura per un importo pari a 1.675 euro con una conseguente IVA evasa pari a 442 euro.

Al distributore è stata, altresì, contestata l’omessa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della variazione dei prezzi esposti, violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3.098,74 euro.