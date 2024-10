La Direzione della Assl di Sassari ha comunicato il nuovo calendario vaccinale dell’Hub allestito presso il quartiere Fieristi di San Nicola a Ozieri, a partire da lunedì 10 maggio 2021. La convocazione è rivolta ai cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri. I Comuni interessati sono dunque: Ozieri, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu San Nicolo’, Nule, Pattada. Di seguito il calendario della convocazione.

LUNEDÌ 10 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore 17:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri di età compresa tra i 79 e i 75 anni già compiuti; - Personale Scolastico

MARTEDÌ 11 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore 17:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri di età compresa tra i 74 e i 69 anni già compiuti; - Personale Scolastico

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore 17:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri di età compresa tra i 69 e i 65 anni già compiuti;

GIOVEDÌ 13 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore 17:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri di età compresa tra i 64 e i 60 anni già compiuti;

VENERDÌ 14 MAGGIO - dalle ore 15 alle ore 17:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri con più di 60 anni già compiuti; - Personale Scolastico

SABATO 15 MAGGIO - dalle ore 10 alle ore 11:30 - Cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel Distretto di Ozieri con più di 60 anni già compiuti; - Personale Scolastico Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini sopraindicati dovranno presentarsi presso il centro vaccinale di Ozieri muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini appartenenti a queste specifiche categoria di rispettare gli orari indicati.

La ASSL Sassari ricorda inoltre che i sistemi di convocazione presso gli Hub distrettuali di riferimento (attraverso la piattaforma Cup, tramite comunicati stampa, con telefonata diretta e attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati. Resta dunque valida la possibilità di manifestare la propria adesione alla campagna vaccinale tramite registrazione sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it.

I cittadini over 80, le persone assistite estremamente vulnerabili, le persone assistite con gravi disabilità, i familiari conviventi e i caregivers che non avessero ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid 19 possono contattare il proprio medico di famiglia o recarsi direttamente presso gli Hub vaccinali ASSL Sassari più vicini, senza alcuna prenotazione. I cittadini appartenenti alle categorie appena indicate possono poi aderire tramite il Portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna tramite registrazione sul portale dedicato vaccinocovid.sardegnasalute.it.