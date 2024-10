''Chiudere i distaccamenti di polizia stradale di Fonni, Orosei e Ottana è un atto che mette a repentaglio la sicurezza nelle più delicate arterie viarie della Sardegna. La chiusura è un fatto grave che deve essere immediatamente rivisto alla luce della netta contrarietà dei territori e dei gravissimi disagi che provocherebbe in termini di servizi ai cittadini delle zone interne''.

Lo afferma il deputato sardo di Unidos, Mauro Pili in merito alla decisione del Ministero dell'interno di sopprimere alcuni presidi di Polizia in provincia di Nuoro.

Pili sostiene inoltre che il Ministero ''ignora alcune fondamentali peculiarità dell'intero territorio non solo di natura strategica relativa alla sicurezza dei territori ma anche di natura operativa, logistica ed economica. Il caso di Orosei è emblematico: l'assenza di un presidio di Polizia andrebbe a discapito sia della popolazione locale, ma soprattutto andrebbe a danneggiare il fenomeno turistico, poiché verrebbe a mancare un servizio fondamentale in un'area che va da Siniscola a Tortolì, lasciando scoperta 130 km. di costa che vede interessata la Ss 125, Orientale Sarda, crocevia sulla Ss129, Trasversale Sarda, ed è a 20 Km. circa dalla SS 131 Dcn. Un'area con una ricettività di 4.685 posti letto. Analogo ragionamento vale per Ottana al centro della Sardegna, uno degli snodi più importanti dell'intera isola''. ''Ed appare ancora più grave - prosegue Pili - la decisione di chiudere il distaccamento di Fonni che storicamente ha rivestito una funzione di rilevante importanza soprattutto per la sua collocazione strategica che consente il controllo delle zone interne del Nuorese e dell'Ogliastra. Da sempre considerato uno dei Distaccamenti più importanti con una media annuale dei soccorsi che supera i 600 quindi più di uno al giorno''.