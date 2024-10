L'Anas ha in corso di predisposizione il progetto per il consolidamento del versante e la ricostruzione del corpo stradale della statale 554 ''Cagliaritana'', chiusa al traffico dallo scorso 13 marzo all'altezza del km 3,100, nel territorio comunale di Quartucciu, in provincia di Cagliari.

Lo precisa Anas riguardo al cedimento che ha interessato la statale 554 sottolineando che gli interventi sono stati effettuati "in passato non certo per nascondere cedimenti ma per consentire il transito in sicurezza in attesa di acquisire gli elementi necessari per individuare l'intervento risolutivo".

"Il progetto - fa sapere Anas - prevederà la realizzazione di un'opera di sostegno al piede del rilevato e di un sistema di drenaggio profondo. L'avvio delle procedure di affidamento dei lavori è previsto entro il prossimo mese di maggio". Nell'ambito del progetto di risanamento del versante e del corpo stradale, inoltre, l'Anas "sta studiando la possibilità di realizzare una prima fase dell'intervento che consenta di ripristinare quanto prima la viabilità, con una corsia per senso di marcia, sulla sola carreggiata in direzione Cagliari, in modo da alleviare i disagi all'utenza per il prossimo periodo estivo".

Tali soluzioni provvisorie verranno prospettate dall'Anas all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna nel corso di un incontro programmato per i prossimi giorni. L'Anas "aveva avviato già da tempo una campagna di studi e di indagini geognostiche e geofisiche, attraverso la facoltà di Ingegneria dall'Università di Cagliari, anche mediante apposita strumentazione (celle piezometriche ed inclinometri) posizionata in prossimità dell'area interessata, per individuare le cause del dissesto della strada statale 554 'Cagliaritana'".

"I dati ad oggi disponibili - sottolinea Anas - evidenziano una superficie di scivolamento del versante alquanto profonda (circa 10 metri dal piano stradale). Tale movimento, corrispondente presumibilmente ad una frana preesistente alla costruzione dell'opera, è stato probabilmente riattivato dalle intense precipitazioni degli ultimi anni".

"Il tratto di strada denominato Nuova SS504 è stato aperto al traffico a luglio 2004 per la carreggiata in direzione di Cagliari, e nel 2005 per la carreggiata in direzione Villasimius - spiega Anas - Nel corso degli anni, ogni volta che si sono manifestate deformazioni del corpo stradale, Anas ha effettuato interventi di ripristino, mediante sostituzione del materiale del rilevato e stesa di conglomerato bituminoso. Tali interventi sono stati effettuati non certo per nascondere cedimenti ma per consentire il transito in sicurezza in attesa di acquisire gli elementi necessari per individuare l'intervento risolutivo".

"La statale 554 è stata chiusa al traffico a marzo in entrambi i sensi di marcia, tra i km 0,000 e 6,500, a causa dell'aggravarsi del fenomeno franoso del versante su cui appoggia il rilevato, che ha subito un'improvvisa accelerazione in concomitanza con le abbondanti precipitazioni piovose dello scorso inverno - conclude - Al momento, per effetto della chiusura, i veicoli in direzione Villassimius percorrono la strada statale 125 e poi si immettono sulla strada provinciale 96, mentre gli utenti diretti da Villasimius verso Cagliari possono svoltare dallo svincolo di Santu Lianu, in direzione della strada provinciale 17".