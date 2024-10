Visti i continui disservizi di Poste Italiane che da tempo subiscono alcuni paesi dell'Unione della valle del Cedrino (Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi e Onifai) la sindaca di Orosei, Elisa Farris, ha deciso di denunciare la situazione. Consegne a singhiozzo, posta che arriva in ritardo o che non arriva a destinazione; la prima cittadina, insieme ai quattro colleghi, si dice pronta ad azioni di protesta se i problemi non verranno risolti.

"È da più di un mese - spiega - che i cittadini della Valle del Cedrino sono vittime quotidianamente di problemi nella consegna della posta, e questo sta causando disagi notevoli. Io, ma anche i quattro colleghi della zona, riceviamo parecchie lamentele al giorno, anche perché spesso il disservizio riguarda i pagamenti delle tasse: non ricevendo la posta si ritrovano a essere destinatari di lettere di solleciti di pagamento".

"La situazione è insostenibile - aggiunge - ed è per questo che noi sindaci dell'Unione abbiamo chiesto un interessamento sia ai responsabili regionali di Poste Italiane che ai responsabili nazionali di Roma, nella speranza che pongano rimedio al problema. In caso di mancata risposta - annuncia - siamo pronti a intraprendere azioni di protesta per tutelare i nostri cittadini".