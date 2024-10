“Ho dovuto constatare dalla voce dei cittadini che le lunghe file agli sportelli delle Poste sono diventate una consuetudine”. Non usa mezze misure la Sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che nei giorni scorsi ha inviato una lettera all’Amministratore delegato e Direttore Generale di Poste Italiane Matteo Del Fante, per lamentarsi dei disservizi dell’ufficio postale presente nel suo Comune.

Lo scorso 26 novembre, come rimarca anche nella lettera, la prima cittadina ha partecipato a Roma a un incontro nel corso del quale Poste Italiane ha inteso, dichiara Pintus “Promuovere un dialogo diretto e permanente, per confrontarsi sulle esigenze specifiche del territorio ed attivare una serie di servizi dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti”.

“Leggo sul sito di Poste italiane, nella sezione dedicata ai piccoli Comuni e alla voce “Principali obiettivi realizzati”, che sono stati potenziati 215 uffici postali in 207 comuni turistici”, aggiunge.

“Per i pensionati – questa ancora la sua denuncia – si contano file di oltre trenta minuti per il ritiro della pensione, mentre nel periodo estivo diventa anche difficile poter concludere una singola operazione al “primo tentativo”, poiché moltissimi utenti si trovano costretti a rinunciare per la grande mole di persone da servire (tra cui turisti) da un unico operatore in servizio presso l’ufficio postale di Arborea”.

“Il rafforzamento del presidio negli Uffici Postali dei comuni turistici – sottolinea la Sindaca Pintus – rientrava nei 10 impegni dedicati ai piccoli Comuni, da Lei presentati a Roma il 26 novembre 2018. Secondo questo impegno, come si legge sul vostro sito nella pagina dedicata, “La copertura degli Uffici Postali sarà ampliata e garantita sulla base dei flussi turistici registrati”.

Al termine della missiva, la prima cittadina chiede “Di rafforzare quanto prima il presidio nell’ufficio postale di Arborea. Inoltre, in riferimento al nono impegno rubricato come “Progetti immobiliari di solidarietà sociale” sono a richiederle di inserire la sede postale del nostro Comune nel piano di riqualificazione e decoro degli Uffici postali in quanto attualmente, come è possibile constatare dalle foto che allego a questa nota, l’immobile non gode di grande decoro e necessita di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione”.