I disservizi che si registrano nell’Ufficio Postale di Tonara scatenano la protesta della comunità della quale si fa portavoce il sindaco Flavia Loche.

<<Da almeno una settimana nell’ufficio è operativo un solo dipendente, non so se per ferie, malattia o altri motivi, mentre prima erano sempre in due - denuncia il primo cittadino -. Constatiamo, purtroppo, il grave disservizio che genera file interminabili per le persone che hanno scadenze, che si trovano a dover pagare bollette, fare telegrammi, prelievi o versamenti. Questa situazione sta comportando uno stato di agitazione tra la popolazione>>.

Il sindaco Loche spiega che nel suo paese sono molte le imprese artigiane e commerciali che hanno un conto aperto presso Poste Italiane che subiscono un disagio che si ripercuote nella loro attività. A questo si aggiunge che oltre due anni fa è stato richiesto il Postamat, ma nonostante le numerose sollecitazioni il servizio non è stato ancora attivato.

<<In tanti si stanno stancando di questa situazione - prosegue Flavia Loche - e minacciano di abbandonare le Poste. Già in passato avevamo protestato perché non era stato sostituito un impiegato assente per malattia. In quell’occasione ci era stato detto che secondo le nuove normative non era possibile trovare una soluzione alternativa. Ancora una volta vogliamo segnalare il problema prima che i cittadini decidano definitivamente di chiudere i conti correnti e di fare altre scelte>>.