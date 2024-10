“Estendere la dotazione dei dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia, a tutti i pazienti diabetici sardi insulino trattati”. Lo chiede il consigliere regionale di Sardegna al Centro 20 Venti Antonello Peru, preannunciando sull’argomento la presentazione di un emendamento nel prossimo assestamento di bilancio.

“Ricevo sempre più spesso segnalazioni da parte di pazienti diabetici di tipo 2 (e dei loro familiari) che sono costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso o addirittura al ricovero in ospedale, a causa dell’impossibilità di controllare continuamente i livelli di glicemia. In questa legislatura, grazie ad un emendamento che presentammo insieme al collega e amico Giorgio Oppi, siamo riusciti a dotare dei dispositivi FGM (Flash Glucose Monitoring) 11 mila pazienti diabetici insulino trattati. Per ottenere questo primo importante risultato avevamo fatto stanziare 3 milioni di euro che si univano al risparmio sulle strisce e garantivano la copertura di tutti i diabetici di tipo 1” prosegue Peru.

“Con una spesa di ulteriori 3 milioni di euro potremo arrivare a dotare del sistema di monitoraggio continuo anche tutti i pazienti di tipo 2 insulino trattati. In tutto la popolazione che avrebbe necessità di questo utilissimo strumento di monitoraggio salirebbe a circa 25 mila pazienti. Tra loro ci sono anche moltissime persone della fascia superiore ai 60 di età che non riescono ad avere un controllo efficace dei livelli di glicemia utilizzando solo la dotazione di strisce prevista dagli attuali piani terapeutici. Rischiano quindi di dover ricorrere alle cure ospedaliere per ipoglicemia o per iperglicemia o per le complicanze del piede diabetico”.

“Attualmente solo la Sicilia ha dotato dei dispositivi FGM, o equivalenti, tutti i pazienti insulino trattati. La Sardegna, che ricordiamo ha la più alta incidenza di diabete in Italia, risulterebbe finalmente una delle Regioni virtuose, garantendo uno strumento di fondamentale importanza alla categoria di diabetici più a rischio. Tra l’altro – conclude Peru – questo investimento di risorse garantirebbe un risparmio anche di tipo economico grazie al fatto che si eviterebbero numerosi ricoveri e passaggi al pronto soccorso”.