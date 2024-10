Sono sospese dopo quasi due settimane le ricerche del 55enne friulano, domiciliato a Lotzorai, disperso dallo scorso 25 luglio in Ogliastra, nella zona del Supramonte di Baunei. Lo rende noto il Soccorso Alpino: "A seguito di confronto fra gli enti impegnati nelle ricerche - si legge in una nota -, che prendono atto dell’esito negativo nonostante l’ingente dispiegamento di forze, si è deciso di sospendere le ricerche fino a quando non emergeranno nuovi elementi".

Le ricerche erano iniziate il 28 luglio, quando il datore di lavoro dell'uomo ne aveva denunciato la scomparsa. Si erano mobilitati, con un ingente dispiegamento di forze in campo. Soccorso Alpino e Speleologico e Vigili del Fuoco delle Stazioni di Nuoro e Tortolì, Barracelli, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Agenzia Regionale Forestas, Polizia, Carabinieri e Cacciatori di Sardegna, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e operatori del Comune di Baunei.

Utilizzati anche un drone del Soccorso Alpino e Speleologico dotato di camera termica, dei droni e delle Unità cinofile dei Vigili del Fuoco e quattro elicotteri. Il Soccorso Alpino ha ispezionato in totale circa 40 ettari di terreno particolarmente impervio e sono stati percorsi circa 280 km di tracce su sentieri e paesaggi alpinistici. In totale hanno operato 102 tecnici provenienti da tutte le stazioni presenti nell’Isola.