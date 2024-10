Intervento dei Vigili del Fuoco, in campo dalle 19:30 circa di questa sera per raggiungere due cercatori di funghi (un uomo e una donna) dispersi in una zona impervia dei monti Sette Fratelli in località "Monte Cresia", a Sinnai.

I dispersi, in contatto telefonico con la Sala Operativa 115 e le squadre operative, sono stati localizzati tramite le coordinate GPS del telefono cellulare dal contatto telefonico.

Le squadre di pronto intervento "2A" e del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del Comando li hanno raggiunti e riportati in zona sicura in buone condizioni di salute.