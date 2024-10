I sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno trovato stamani un cadavere nel Lago Mulargia, ad Orroli. Si tratta di uno dei tre dispersi che erano andati a pesca nel lago.

Il cadavere non è stato ancora identificato. Sabato pomeriggio del 1 Luglio Remo Frau 51enne, il figlio 16enne della convivente rumena e Gianfranco Sirigu, 41 anni, tutti di Orroli, sono usciti con una barca leggera in vetroresina per una battuta di pesca e non hanno fatto ritorno.

Da allora le ricerche sono andate avanti senza soluzione di continuità. Sul posto stanno operando, ognuno per le specifiche competenze, i Vigili del fuoco di Cagliari e i Carabinieri della compagnia di Isili.