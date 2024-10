Proseguono senza sosta le ricerche di Remo Frau, di 50 anni, Franco Sirigu di 41, entrambi di Orroli e del figliastro sedicenne di Frau, dispersi da ieri nel lago di Mulargia a Orroli nel centro Sardegna. I sommozzatori dei Vigili del fuoco e il Nucleo subacqueo dei Carabinieri di Cagliari, stanno scandagliando senza sosta il lago alla ricerca degli scomparsi.

Nelle acque del bacino sono stati recuperati alcuni effetti personali degli scomparsi ma dei tre ancora nessuna traccia. Le ricerche, coordinate dal comandante dei Carabinieri della Compagnia di Isili Paolo Bonetti, proseguiranno per tutta la giornata.

I tre sono usciti in barca ieri sul lago Mulargia a Orroli, ma non hanno fatto rientro a casa. L'allarme è scattato alle 19, quando un parente di uno dei dispersi ha chiamato il 112. I militari hanno ritrovato l'auto chiusa a chiave in prossimità dell'approdo delle imbarcazioni ma dei tre nessuna traccia.

Stamattina nelle acque del lago sono stati rinvenuti alcuni effetti personali dei tre, tra cui una scarpa del sedicenne, uno zaino e un remo dell'imbarcazione. Sono al lavoro anche diverse squadre dei Vigili del fuoco e il Nucleo Subacqueo dei Carabinieri di Cagliari. Si è alzato in volo anche un elicottero dei militari per scandagliare la zona.