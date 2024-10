Per consentire ai sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri le ricerche dei tre dispersi nel lago Mulargia, ad Orroli, anche nelle opere di presa dell'invaso, ovvero nelle griglie della diga, l'Ente Acque della Sardegna domani sospenderà, dalle 10 alle 18 l'approvvigionamento idrico ai potabilizzatori gestiti da Abbanoa che approvvigionano Cagliari, l'hinterland e numerosi paesi della Provincia Sud Sardegna.

Il lago in alcuni punti è profondo anche 80 metri e le ricerche si stanno concentrando verso le griglie di presa dell'acqua da destinare ai potabilizzatori.

Sabato pomeriggio un 51enne, Remo Frau, il figlio 16enne della convivente rumena e Gianfranco Sirigu, 41 anni, tutti di Orroli, sono usciti con una barca leggera in vetroresina per una battuta di pesca e non hanno più dato notizie.

I soccorritori hanno trovato l'auto con la quale i tre hanno raggiunto il lago, due zainetti, le scarpe probabilmente del 16enne, alcune ciabatte che i familiari hanno riconosciuto, e un remo in plastica dell'imbarcazione, che probabilmente è affondata.

L'erogazione dell'acqua sarà garantita fino a esaurimento delle scorte nei serbatoi comunali, ma sono prevedibili disservizi con particolare riferimento alle zone alte dei centri abitati sin dal pomeriggio di domani fino alla giornata di mercoledì quando sarà necessario ripristinare le scorte.

La situazione varierà da Comune a Comune in base ai consumi e alla capacità dei singoli serbatoi. Nella città di Cagliari le vasche d'accumulo hanno una capacità elevata che consente di limitare i disservizi. Maggiori criticità potrebbero invece verificarsi nell'hinterland a San Sperate, Selargius, Assemini, Sestu e Capoterra.