Una donna di Villassor ha lanciato su facebook un disperato appello chiedendo aiuto per il pagamento di una bolletta da 520 euro. Collaboratrice domestica, con due figli e un marito disoccupato, la donna non è riuscita per grossi problemi economici a pagare la corrente elettrica e così l’Enel ha disattivato il servizio. Il messaggio non è passato inosservato a Wilma D’Amato di Lecce, ex sindacalista Cisnal, che dopo aver letto il post sul social network si è subito messa in contatto con la donna per provvedere al pagamento immediato della stessa bolletta. Un gesto inconsueto e di grande amore anche perché lontano da qualsiasi interesse.