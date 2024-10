Il Bar Centrale di piazza Yenne, nel cuore di Cagliari, non aprirà in occasione della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra: i gestori dell'attività terranno le serranda abbassata.

"Domenica sera ci prendiamo una pausa - scrive su Instagram la titolare Michela Ghiani -. Preferiamo non assistere a ciò che abbiamo visto i giorni scorsi".

In piazza Yenne, infatti, dopo la vittoria degli Azzurri in semifinale con la Spagna, si sono registrati numerosi disordini. La folla di tifosi riversatasi in piazza per celebrare la vittoria si è resa protagonista in particolare di due spiacevoli episodi: l'assalto a un bus del Ctm e l'aggressione a un rider portapizze. Immagini che speriamo di non dover rivedere domani.