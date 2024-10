"Sono dati allarmanti che smentiscono la propaganda sul 'flop act' di Renzi e che certificano l'immobilismo ciarliero della Giunta Pigliaru".

Così Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta i dati sulla disoccupazione in Italia, "che - sottolinea - confermano un quadro drammatico nell'isola, peggiore di quello nazionale".

"Per due anni e mezzo l'unico segno di vita da villa Devoto è quello dei comunicati di un assessore che vagheggia politiche keynesiane immaginarie e che si intesta timidi segnali di ripresa inesistenti - attacca l'esponente dell'opposizione - Il risultato della politica del narcisismo baronale è ora davanti agli occhi di tutti, come è evidente il fallimento di un Governo che propina solo annunci per creare continue aspettative nell'opinione pubblica. Questo avviene mentre in altre realtà europee si ottengono ben altri risultati - sostiene - In Italia e in Sardegna non si comprende che il lavoro può nascere da politiche attive e da una riduzione sensibile del carico fiscale per le imprese. Pigliaru è andato nella direzione opposta, aumentando l'Irap fin dal suo insediamento. Non esiste vento favorevole - conclude Pittalis - per il marinaio che non sa dove andare".