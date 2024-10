Questa mattina, intorno alle 08.30, a Domusnovas, in seguito a mirato servizio prevenzione stupefacenti, l'Aliquota Radiomobile traeva in arresto Sandro Pau, 53enne, disoccupato, in quanto trovato in possesso di 25 grammi hashish.

L'uomo ha anche opposto resistenza all'atto della perquisizione per cui è stato immobilizzato e arrestato.