Il disegno di legge 107 è alle battute finali. Come concordato oggi in occasione del vertice di maggioranza a Villa Devoto, il provvedimento dovrebbe ottenere il via libera definitivo martedì prossimo. Questa sera l'Aula ha approvato l'articolo 8 sulla composizione degli Uffici di Gabinetto degli Assessorati che passano da 6 a 9 unità di personale.

Si tratta, dunque, di 36 posti in più in totale. Tra gli emendamenti approvati, uno dell'opposizione che trasforma in fondazioni i consorzi per la pubblica lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro e "per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica della Sardegna centrale". Fondazioni di cui la Regione è socio fondatore e che saranno amministrate da un Consiglio d'Amministrazione di cui faranno parte il sindaco di Nuoro, un rappresentante della Provincia, uno dell'Università di Cagliari e uno dell'Università di Sassari.

Via libera con i voti di gran parte degli esponenti dell'opposizione anche a un emendamento che porta la firma dei capigruppo di maggioranza e che determina il passaggio della direzione generale del Corpo forestale dall'assessorato all'Ambiente alla Presidenza della Regione. L'Aula è aggiornata a domani alle 10.30 per la discussione degli ultimi tre articoli.