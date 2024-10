Il colpo di fucile sarebbe partito al culmine di una accesa discussione. Così Antonio Piras, 35enne di Sestu, è stato assassinato nella serata di ieri lungo la strada provinciale 2, in località Coraxi.

Il volto sfigurato ne ha reso difficile il riconoscimento. Non si conoscono bene i motivi della lite. La polizia è stata chiamata da un residente della zona che dopo aver udito lo sparo ha visto la sagoma di un uomo fuggire. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere in un appezzamento di terreno chiamato Terra de pillonis. Poco dopo erano già sulle tracce del presunto assassino.

Gli agenti della squadra mobile hanno individuato Aldo Soro, 57 anni, nella sua abitazione in via San Salvatore, a Sestu. A indirizzarli sulle tracce dell'uomo, disoccupato e con un passato difficile, sarebbero state proprio le testimonianze dei residenti di Coraxi, che vedevano spesso Soro e Piras insieme da quelle parti, dove curavano alcuni terreni e degli orti.

Secondo quanto riferito da chi li conosceva i due erano soliti abusare di alcol e anche il dramma di ieri sera potrebbe essere stato generato dalla scarsa lucidità dovuta all'ubriachezza.

Quando gli investigatori si sono recati a casa del presunto assassino erano le 23 e lo hanno trovato ancora in preda ai fumi dell'alcol, non ha opposto resistenza, era disarmato e non ha detto dove aveva lasciato il fucile.