La Procura di Cagliari vuole fare chiarezza dopo quando emerso nell'ultima puntata di Report (Rai 3), che ha affrontato le questioni legate alla decisione della Regione Sardegna di tenere aperte discoteche e locali notturni nei giorni di Ferragosto. E' necessario capire se la scelta abbia in qualche modo determinato l'imponente aumento di contagi che ha investito l'Isola che per diverso tempo aveva potuto contare su un'incidenza del virus pari a zero.

La procuratrice Maria Alessandra Pelagatti e il procuratore aggiunto Paolo De Angelis hanno disposto una serie di approfondimenti affidando il mandato ai pm Guido Pani, Diana Lecca e Daniele Caria. Il reato ipotizzato è epidemia colposa. Per il momento nessun nome è iscritto al registro degli indagati.

La Procura vuole capire quale fosse il parere del comitato tecnico scientifico regionale che. Stando a quanto emerge dalle interviste realizzate dagli inviati di Report, pochi consiglieri sardi avevano effettivamente letto il documento elaborato dagli esperti. Alcuni consiglieri di maggioranza parlano inoltre di pressioni subite dagli imprenditori del settore per tenere aperti i locali in quei giorni, particolarmente importanti dal punto di vista dell'afflusso turistico e dell'intrattenimento. Allora, chi operò tali pressioni? Su tutto questo indagherà la Procura nei prossimi giorni.