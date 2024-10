«Il Maden non ha mai chiuso e ricorda a tutti gli amici e affezionati clienti i prossimi appuntamenti, a partire dal venerdì sino alla domenica del week end di ferragosto».

Comincia così la nota stampa della direzione del Maden a precisazione e smentita di alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale che facevano intendere fossero stati attuati dei provvedimenti di chiusura a danno dell’attività.

«Siamo stati oggetto di un normale e lecito controllo di Polizia Amministrativa che ci ha costretto a concludere anticipatamente la serata di sabato 30 luglio - specificano dalla direzione del locale - ma la programmazione estiva prosegue, dalla cena alla prima colazione».

Il Maden, locale sito in zona Scala Mala alle porte di Alghero, è stato inaugurato la scorsa estate e rappresenta tuttora una vera novità nel settore dell’intrattenimento, in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte della Sardegna e punto di riferimento per giovani e turisti della Riviera del Corallo.

«Con la piena convinzione che Alghero debba continuare ad essere la porta d’oro del turismo isolano - concludono dalla direzione del Maden - ci prepariamo ad offrire ai nostri ospiti un fine settimana con tante sorprese, cene, ospiti e serate a tema per i festeggiamenti del ferragosto nella Riviera del Corallo».