A una settimana di distanza dagli ultimi sequestri effettuati dalla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro all’interno della discoteca “Buddha del Mar”, ieri un altro provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è stato eseguito dai Carabinieri.

Dopo il sequestro preventivo effettuato sulla strumentazione di diffusione sonora del locale, i gestori non hanno smesso di produrre musica e, acquistate altre apparecchiature, la discoteca ha continuato ad operare per tutta la settimana oltre le ore 2.00, noncurante dell’ordinanza del Comune di San Teodoro, che vieta la confusione in paese oltre quell’orario.

Da qui altre sanzioni amministrative da parte dei militari dell’Arma, continuamente richiamati per le numerose lamentele, fino a ieri quando la Procura della Repubblica di Nuoro ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo dell’intera discoteca eseguito ieri in tarda serata dalla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro e da altri reparti della Compagnia di Siniscola, ovvero la Squadriglia di Iloghe e l’Aliquota Radiomobile.