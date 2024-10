“È stato un discorso franco e toccante, che ci riporta alle nostre responsabilità e ai nostri doveri, da amministratori e da cittadini, a iniziare dalla lotta a quelle gravi malattie che si chiamano mafia e corruzione”.

Queste le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine del discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella, al cui giuramento il presidente della Regione ha assistito nell’Aula della Camera.

“Sono stati tanti i passaggi notevoli, a partire proprio dal richiamo al senso di responsabilità di tutti in un momento in cui si cerca di uscire dalla crisi”, sottolinea Francesco Pigliaru.

“Tra i punti toccati dal Presidente Mattarella, ne ho sentito alcuni come particolarmente importanti per noi. Intanto la conferma del patto costituzionale che tiene unito il Paese e i territori, e quindi la implicita considerazione delle Regioni e del loro ruolo fondamentale, per le quali siamo certi ci sarà una seria attenzione. E poi il diritto allo studio inteso come diritto al futuro, come base per il diritto al lavoro. Sino al richiamo alla speranza - ha concluso il presidente Pigliaru -, alla consapevolezza che ognuno di noi deve fare la sua parte per avere un popolo più sicuro, un paese più libero e solidale”.