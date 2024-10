Camminata che fai, discarica che trovi. E’ ciò che accade in periferia, ai confini tra due centri abitati: a Sa Lacana, tra Orgosolo e Mamoiada, un gruppo di escursionisti si è trovato davanti uno spettacolo insolito ma allo stesso tempo indecoroso.

Non solo batterie esauste, vecchi copertoni, buste stracolme di spazzatura ma anche le coppe e i trofei risalenti al 2010, per il 1°-2°-3°classificato torneo bar, miglior pariglia, e coppa disciplina. Ignoranza ma soprattutto negligenza di chi ha comunque lasciato una traccia abbastanza riconoscibile e facilmente rintracciabile per le autorità competenti.