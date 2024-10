Permane l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, nella pianificazione e attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ultimi anni è in aumento esponenziale e concerne in modo indiscriminato rifiuti di qualsiasi genere e natura che vengono rilasciati in ambienti urbani o rurali.

A questo proposito, il Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro si avvale spesso del supporto qualificato e puntuale dei vari Reparti Speciali dell’Arma dei carabinieri. In questa occasione i militari del Nucleo Ecologico di Sassari, il Nucleo Elicotteri di Olbia sono stati attivati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Irgoli per effettuare delle ricognizioni aeree e terrestri, finalizzate al controllo del territorio del comune di Onifai.

Dopo un sorvolo aereo compiuto dai militari del 10° NEC di Olbia, in località “Sa Mola” è stata individuata una vera e propria discarica a cielo aperto: immediato l’intervento ispettivo dei militari di Irgoli con i colleghi del NOE di Sassari.

Oltre agli innumerevoli rifiuti abbandonati, sono state trovate le carcasse di tre autovetture abbandonate, i cui due proprietari, un 55enne e un 50enne entrambi della zona, sono stati sanzionati amministrativamente, dovranno pagare una multa di 2.500 euro ciascuno per l’abbandono di rifiuti.

Stessa sorte per un 60enne, sempre del posto, sanzionato per la stessa violazione per l’abbandono di altre due vetture completamente distrutte, ormai da avviare alla demolizione e a lui intestate. I tre uomini, oltre alla sanzione amministrativa, dovranno anche provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi, bonificando l’area e provvedendo alla rimozione completa di tutti i rifiuti.