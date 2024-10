Una discarica a cielo aperto di rifiuti abbandonati. A denunciare la grave e vergognosa situazione di degrado sono alcuni lettori e cittadini di Siniscola che ci scrivono per segnalare l’incuria “in una zona centrale, vicino alla biblioteca comunale, alla piazza dei parcheggi, agli uffici e ai negozi”.

“C'è anche una colonia felina che dovrebbe essere tutelata e invece vive in questo schifo dove c'è anche lo stabile comunale in cui si trovano i vigili urbani, gli uffici tecnici, il magazzino degli operai e così via. Non è mai stato disinfestato – spiegano i cittadini - e non c'è nessun igiene. In estate con il caldo diventa ancora peggio perché proliferano insetti di ogni genere”.

“È una vergogna perché si tratta di un terreno comunale, di chi insomma dovrebbe dare l'esempio”, concludono i cittadini che dunque si augurano un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.

