“Giorno numero 457 di ‘rifiuti’. Ieri pomeriggio in un’intervista televisiva su un’emittente locale, il sindaco di Cagliari Truzzu, alla domanda sui rifiuti, ha risposto che i cumuli di rifiuti son spariti. Le ipotesi sono due: o mente o è poco informato. Io credo che più parla e più si scava la fossa da solo. Dopo aver dimostrato che Sant'Elia è un letamaio – aggiunge polemico Valerio Piga - oggi dimostro che neanche a Pirri è cambiato nulla. Anzi la situazione è drammatica, ci sono un paio di discariche dove son presenti anche grossi pezzi di eternit come documentato dalle foto pubblicate. Le zone sono via Duca di Genova, via del Lentisco, Via Argiolas. Le foto sono state scattate questa mattina”.

E’ lo sfogo di Valerio Piga, portavoce di Arrosa Collettivo e ideatore del gruppo “Aligando per Cagliari”, con le immagini che accompagnano lo sconcio nelle strade urbane di Pirri. Resta ben inteso che la maleducazione degli incivili sta raggiungendo livelli sproporzionati.

(Le immagini sono di Valerio Piga - Arrosa Collettivo)