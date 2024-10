E’allerta maltempo in tutta l’Isola.

La pioggia incessante e il forte vento sta creando non pochi disagi e problemi.

A Lanusei, in particolare, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Europa, in prossimità della Chiesa Madonna d'Ogliastra, dove un albero d'alto fusto si è rovinosamente abbattuto al suolo coinvolgendo alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica.

I Vigili stanno mettendo in sicurezza la zona e procedendo alla rimozione degli ostacoli al traffico.