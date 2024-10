Danni al patrimonio ambientale, alle linee elettriche e telefoniche non solo a Pula a causa delle raffiche di vento che unite alla pioggia hanno causato grossi disagi alla popolazione.

Per riportare la situazione alla normalità sono intervenuti degli operai della Pula Servizi e Ambiente, la Compagnia barracellare, i Vigili Urbani i Vigili del Fuoco e gli operai Anas.

In prima linea anche la Sindaca Carla Medau: “Vi invito ad evitare ogni spostamento, non necessario, il vento e le piogge copiose hanno reso vulnerabili gli apparati radicali degli alberi e rappresentano un pericolo costante. Non sostate in campagna, nelle zone alberate e lungo i fiumi. Ringrazio sentitamente tutti gli operatori che tuttora, anche in condizioni di pericolo, stanno intervenendo per mettere in sicurezza il territorio”.

Questo il suo appello: “Segnalateci le difficoltà in modo che possiamo tempestivamente disporre gli interventi necessari per aiutarvi in questa emergenza”.