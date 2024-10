Questa mattina si sono registrati disagi nell'aeroporto di Cagliari-Elmas a causa della fitta nebbia.

Quattro voli in partenza hanno accumulato ritardi e altrettanti quattro in arrivo sono stati dirottati ad Alghero: il Ryanair proveniente da Pisa delle 8:30, l'EasyJet proveniente da Ginevra delle 8:45, il Volotea in arrivo da Venezia delle 8:50, e il Ryanair proveniente da Roma Ciampino.

In ritardo il volo Alitalia da Fiumicino delle 9:15. Disagi anche per le partenze: il Rayanair per Pisa sarà trattato dall'aeroporto di Alghero, in ritardo di due ore e 40 minuti l'EasyJet per Ginevra e di un'ora e 25 il Volotea per Catania. Partirà in ritardo anche il Roma Fiumicino dell'Alitalia. Nessun disagio invece in porto a Cagliari, anche se le navi che attendono di entrare suonano le sirene, come previsto, quando vi è la nebbia per allertare le altre imbarcazioni.