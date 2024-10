“Ormai da diversi anni gli Uffici della Motorizzazione Civile della Sardegna erogano servizi limitati a causa della carenza di personale e la sede periferica di Nuoro è praticamente al collasso, potendo contare solamente su una decina di impiegati (che, a causa dei pensionamenti, si ridurranno a sette entro il 2019) a cui compete lo smaltimento delle istanze che provengono dai Comuni del Nuorese e dell’Ogliastra”.

Queste le parole del Consigliere regionale del Partito Democratico e Sindaco di Baunei Salvatore Corrias che ha presentato una interrogazione per sollecitare la Giunta regionale ad intervenire con soluzioni mirate a porre fine ai disagi lamentati dagli operatori delle autoscuole e del trasporto su mezzi pesanti.

“È assurdo – denuncia Corrias – che lo sportello della Motorizzazione Civile di Nuoro, il quale deve soddisfare le istanze che provengono da tutto il Nuorese e dall’Ogliastra, sia aperto al pubblico per le immatricolazioni per soli due giorni la settimana e per poche ore, determinando il crearsi di lunghe code agli sportelli, con tempi di attesa improponibili, soprattutto per le revisioni che vengono rinviate fino al 2020. Inoltre, manca totalmente uno sportello dedicato agli operatori delle autoscuole i quali non riescono più a soddisfare le richieste degli esami per le patenti. Anche il comparto dell’autotrasporto è in agitazione a causa della sospensione dei collaudi e delle revisioni dei mezzi pesanti (con liste d’attesa anche di sette mesi)”.

“La situazione – a suo modo di vedere – non è più sostenibile in quanto la carenza di personale addetto alle attività, il blocco degli esami di guida e delle revisioni stanno determinando l’interruzione di un servizio pubblico il quale viene erogato in maniera sottodimensionata rispetto alle reali esigenze e, al contempo, stanno creando un danno economico non quantificabile all’indotto che ruoto attorno alle attività delle autoscuole”.

Per tali ragioni, – ha concluso – ho presentato una interrogazione al Presidente della Regione Sardegna e all’Assessore regionale dei Trasporti per sapere quali azioni abbiano intrapreso al fine di risolvere la situazione di precarietà della sede della Motorizzazione Civile di Nuoro e se abbiano nel contempo attivato le misure necessarie per rinforzare gli Uffici con nuovo personale”.