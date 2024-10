Il maltempo, con forte vento di maestrale, ha colpito anche la Sardegna e in particolare la Gallura, con alcune navi che hanno dovuto subire un cambio di programma nell'approdo nei porti del Nord Sardegna.

I problemi maggiori si sono riscontrati a Porto Torres, dove le banchine sono più esposte al vento di maestrale.

La nave Megaexpress della Corsica-Sardinia Ferries in arrivo da Tolone non è partita per precauzione, riprenderà le normali corse domani. Sempre a Porto Torres la nave Sharden della Tirrenia, in arrivo da Genova, il cui attracco era previsto questa mattina è stata dirottata nel più sicuro porto di Olbia e da qui ripartirà questa sera verso il porto ligure.

La compagnia di navigazione ha già previsto alcuni pullman per il trasferimento dei passeggeri via terra da Olbia a Porto Torres e viceversa.

Problemi anche a Golfo Aranci dove la nave Corsica Victoria ha attraccato questa mattina con alcune ore di ritardo.