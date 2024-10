La giunta regionale, su proposta dell’assessore del lavoro, Mariano Contu, ha deliberato il finanziamento di un milione di euro a favore di un programma di formazione rivolto alle persone con disabilità fisica e sensoriale formalmente riconosciuta.

L’assessorato del lavoro, a breve procederà alla selezione pubblica degli enti aventi i requisiti necessari per gestire il programma. “Vogliamo promuovere una nuova cultura solidale - ha affermato Contu - offrendo delle opportunità a chi più è in difficoltà: l’obiettivo è quello di passare da una logica assistenzialistica alla dignità della persona. Il progetto - ha aggiunto l’assessore - consiste in una serie di corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale spendibile nel mondo del lavoro, articolati in didattica, esami e certificazione finale, e preceduti da un’attenta rilevazione del fabbisogno formativo esistente”.