Domenica ai seggi elettorali, tempi duri e amarezza per chi è portatore di handicap in carrozzina e deve esercitare, come chiunque, il diritto al voto.

Ecco cosa capita nella sede scolastica delle medie, in via Monsignor Angioni, a Quartu: il passaggio per le carrozzine è praticamente un campo minato, assenza di manutenzione costringono i disabili ad una vera e propria battaglia tra le mattonelle ormai semi-distrutte.

E questa mattina, a farne le spese, anche un uomo 54enne, in carrozzina per l’appunto, che è stato aiutato da alcuni operatori in turno ai seggi e personale delle forze dell’ordine per consentirgli di accedere all’interno dell’edificio e viceversa raggiungere nuovamente l’uscita dopo aver votato.

Una peripezia non indifferente che ancora una volta dimostra l’inadeguatezza dei lavori di manutenzione nei luoghi pubblici: il 54enne quartese, alla fine ha votato, ma la denuncia dei cittadini anche questa volta vuol’essere un monito preciso alle Istituzioni e a chi dovrebbe garantire la fruibilità dei luoghi e degli spazi in città. Anche per chi, soprattutto, è disabile.