I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto, per i reati di traffico di sostanze stupefacenti nonché porto di armi ed oggetti atti ad offendere, un giovane cagliaritano classe 1989, invalido, incensurato.

Verosimilmente credendo di non attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, il giovane, a bordo del suo triciclo elettrico, al quale aveva poco prima accuratamente vincolato la propria carrozzina, mentre percorreva via Tevere veniva intercettato da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile che, incuriosito dal suo atteggiamento, procedeva al suo controllo, durante il quale il ragazzo appariva particolarmente nervoso.

Infatti nel corso delle successive perquisizioni personale e domiciliare, venivano rinvenuti nella sua disponibilità due coltelli, due panetti di hashish, 12 dosi di hashish pronte per lo spaccio ( per un peso complessivo di stupefacente di circa 130 grammi), materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto veniva sequestrato ed il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione sino alla celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.