Diventa un caso politico nazionale quello del disabile protagonista suo malgrado di un video su Facebook, che ne testimonia il brutale pestaggio nel parcheggio di una discoteca a San Teodoro, in Sardegna.

"Ho visto il video del ragazzo con disabilità picchiato a San Teodoro. Sconvolgente", scrive infatti Maria Elena Boschi su Facebook. "Vogliamo chiarezza e giustizia subito", aggiunge il ministro per le Riforme.

In attesa dell'eventuale provvedimento del giudice, l'autore dell'aggressione si sarebbe scusato, anche qui sui social, con un post sul suo profilo Facebook: "Come pubblicamente è stato il male, sarà anche il bene, perciò chiedo umilmente scusa al ragazzo a cui ho fatto del male".

I Carabinieri sono riusciti ad individuare l’autore, B. A. A., un giovane 27enne di Sassari, già noto alle Forze di Polizia proprio per avere diversi precedenti specifici per i quali era già stato perseguito in passato.

Il ragazzo è stato immediatamente denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro che dovrà pronunciarsi sui fatti.