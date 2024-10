Una buona dose di costanza e un valido contributo economico comunale. Si è concluso il percorso formativo, iniziato nel 2015, degli studenti che hanno frequentato i corsi avviati dal Comune di Stintino in collaborazione con l'Istituto Europa, si sono svolti dal 2015 a oggi.

Corsi extrascolastici che hanno permesso ai sette studenti, età media 35 anni, di conseguire tra il 2017 e il 2018 il diploma di geometra e la maturità di liceo linguistico. In venti, invece, hanno conseguito le patenti a motore e a vela in corsi istituiti dal Comune.

Le lezioni, coordinate dall'insegnante Marisa Zuddas, si sono svolte tra la biblioteca comunale di piazza dei 45 e il centro culturale di via Marco Polo e hanno consentito la frequenza anche di non residenti nel territorio comunale.

«Con questi corsi – ha affermato il primo cittadino Antonio Diana – vogliamo dare ai nostri concittadini un'opportunità per completare la loro formazione che, per vari motivi, non hanno potuto portare a termine nei tempi canonici».

«Una bella soddisfazione –ha commentato l'Assessora comunale alla Pubblica istruzione Antonella Mariani – abbiamo permesso a nostri concittadini di frequentare le lezioni e raggiungere un traguardo per loro importantissimo. Non è da tutti rimettersi in gioco a quasi 40 anni per ottenere il diploma. Si tratta di persone, uomini e donne, che in parte sono già inseriti nel mondo del lavoro».

Per Stintino si è trattato di novità che, in questi anni, si è aggiunta ai corsi di lingua, a quelli per barman, del brevetto di bagnino e della patente di guida, fino ai corsi di formazione per l'utilizzo dei computer e software e per il conseguimento della patente nautica.