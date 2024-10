In questo periodo di emergenze e grande difficoltà i dipendenti dell’azienda Cocktail Service che ha gli appalti dei servizi mense scolastiche del comune di Quartu Sant’Elena, dell’ospedale Santissima Trinità e della Questura di Cagliari si trovano a non aver ricevuto da parte dell’azienda il saldo dello stipendio di febbraio, lo stipendio di marzo 2020 e la tredicesima mensilità del 2019. È stato sottoscritto il verbale di cassa integrazione per i lavoratori i quali non avranno il pagamento anticipato dall’azienda e dovranno aspettare i soldi dall’Inps, ma solo una parte dei lavoratori si fermerà, mentre gli altri continueranno a lavorare con grande difficoltà e senza i soldi per recarsi a lavoro, anche questi lavoratori saranno in prima linea con responsabilità e serietà.

“I lavoratori non vedono la stessa serietà da parte di chi dovrebbe dar loro quanto dovuto”, dicono i sindacalisti. “Come organizzazioni sindacali Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs – aggiungono - abbiamo in questi mesi scritto al prefetto, alle varie committenti e all’ispettorato del lavoro.

Ci sono stati vari incontri e verbali ma i lavoratori continuano a non ricevere gli stipendi puntuali anzi si è aggravata la loro situazione, è impensabile che negli appalti pubblici i lavoratori continuino a non vedersi pagato quanto lavorato e dovuto”.





Monica Porcedda segretaria della Fisascat Cisl ha aggiunto: “Non è accettabile che questi lavoratori che operano negli appalti pubblici continuino ad avere una difformità di trattamento, tra lavoratori diretti e lavoratori in appalto, in quanto le committenti hanno una responsabilità solidale nei confronti di questi lavoratori”.