Vertenza Auchan/Conad, fumata nera. La Fisascat-Cisl Sardegna esprime la propria contrarietà per l’ennesimo rinvio del pronunciamento dell’antitrust. Oggi mentre si attendevano certezze dall’autorità garante della concorrenza è arrivata una vera e propria doccia fredda sui lavoratori.

“Le 738 persone, dipendenti dei 4 ipermercati sardi – sostiene Giuseppe Atzori, segretario Fisascat-Cisl Sardegna - non meritano di vivere una vicenda dai contorni così incerti sul proprio futuro lavorativo che Bdc/Conad sta scrivendo per loro. Il nuovo rinvio dell’Antitrust costringe ad una snervante incertezza i lavoratori alimentando voci e paure. Poi i vertici di Bdc/Conad - conclude Atzori - non possono lamentarsi se i sindacati ed i lavoratori si esprimono duramente nei loro confronti”.