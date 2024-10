I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno confermato, nel corso di una conferenza stampa, lo sciopero dei lavoratori di Abbanoa previsto per il 25 di luglio.

Si parla del coinvolgimento di 1.400 dipendenti diretti del gestore delle risorse idriche in Sardegna, ma si arriva a circa 2.000 se si contano anche le ditte esterne.

In occasione dello sciopero gli impiegati presidieranno sotto il palazzo della regione in viale Trento. Giovedì 25 luglio si fermeranno, dunque, le sedi Abbanoa di tutta la Sardegna.

Alla base della protesta c’è il mancato pagamento di alcuni stipendi (per i lavoratori diretti di 1 stipendio più quattordicesima, per quelli indiretti da due a quattro) e la grave situazione finanziaria che sta attraversando la società. Al netto dei debiti e dei crediti Abbanoa incassa 18 milioni di euro al mese e ne spende 20.

Dopo l'incontro dell'8 luglio in Regione, i sindacati non hanno avuto più notizie ufficiali, ma ufficiosamente sono a conoscenza che la proposta fatta dalla stessa Regione non é percorribile.

Ovvero, l'autorità d'ambito avrebbe dovuto dare 8 milioni di euro per poter pagare gli stipendi fino a settembre, mese in cui sarebbe arrivato il parere favorevole della Comunità Europea per la capitalizzazione della società. La stessa autorità d'ambito, però, ha detto che non ci sono i tempi necessari per percorrere una soluzione di questo tipo.

Alla conferenza stampa erano presenti Mario Cró (Uil), Giacomo Migheli (Cgil) e Marco Nappi (Cisl)